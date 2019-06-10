ارتفاع اسعار الليمون في مصر يُثير سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أثار ارتفاع أسعار الليمون في مصر موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، و ذلك بعد ارتفاع غير مسبوق لسعر كيلو "الليمون" وصل الى 100 جنيه مصري.

و انتشرت عدة هاشتاغات أطلقها مغردون مصريون، للتهكم على ما وصل اليه سعر كيلو الليمون، منها #الليمون، و #كيلو_الليمون، في إشارة الى الغلاء الفاحش الذي وصل اليه سعر الليمون، الذي ارتفع 5 أضعاف سعره الطبيعي.

وتحدث كثيرون عن أهمية الليمون في العادات الغذائية المصرية فهي جزء لا يتجزأ من طبق الفول الشعبي.

و يخشى المصريون من أن يكون هذا الارتفاع في سعر الليمون و بعض السلع الأخرى مقدمة لموجة غلاء جديدة تشهدها البلاد.

و بدأت أسعار الليمون في الارتفاع تدريجيا في مصر منذ غرة رمضان. وكان سعر الكيلو يتراوح بين 7 و10 جنيهات، ثم ارتفع حتى وصل إلى 60 جنيها، بحسب مغردين.

وبحسب موقع سوق العبور (سوق لبيع الفواكه والخضر بالجملة)، فإن سعر الليمون البلدي يتراوح بين 50 و70 جنيها للقفص الواحد (يزن ما بين 16-20 كيلوغراما).