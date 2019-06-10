برتغال رونالدو وأرجنتين ميسي.. تألق وألقاب مقابل إخفاق وخيبات

خلال ثلاث سنوات فقط، خزانة النجم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال المتخمة بالألقاب الجماعية والجوائز الفردية، استقبلت لقبين أوروبيين مع منتخب بلاده، في حين ينتظر غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي تسجيل اسمه في تاريخ منتخب "التانغو" ويرفع كأسا قارية أو عالمية بقميص منتخب بلاده.

"فالدون" قاد بلاده في كأس أمم أوروبا 2016 -رغم أنه أصيب في الدقائق الأولى من المباراة النهائية، للتتويج باللقب الأوروبي الكبير الأول في تاريخ بلاده على حساب فرنسا صاحبة الأرض والجمهور بهدف نظيف- عاد بعد ثلاث سنوات للظفر بلقب دوري أمم أوروبا بفوزه على أرضه وبين جماهيره على هولندا بهدف نظيف.

هذان اللقبان كانا كافيين لتتويج مسيرة لاعب فاز بكل شيء مع الفرق الثلاثة التي لعب لها (مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس)، ودخل التاريخ الكروي من أوسع أبوابه ليكون من اللاعبين القلائل في تاريخ الساحرة المستديرة الذين نجحوا مع فرقهم ومنتخب بلادهم.

في المقابل، فإن ميسي الذي يعتبروه كثيرون صاحب الموهبة الأفضل في تاريخ كرة قدم، اكتفى فقط بألقابه مع برشلونة وجوائزه الفردية بقميص النادي الكتالوني، وفاز مع منتخب بلاده بذهبية أولمبياد بكين 2008 ولقب كأس العالم للشباب تحت العشرين سنة في 2005.

ورفع "البولغا" كأس "سان خوان" السبت الماضي بالفوز على نيكاراغوا -صاحب المركز (129) 5-1 بينها ثنائية من توقيع ميسي.

وبات عشاق "الساحر الأرجنتيني" ينتظرون على أحر من الجمر انطلاق كوبا أميركا الجمعة المقبل على أمل أن يكسر قائد برشلونة "نحس" المباريات النهائية الأربع (ثلاث متتالية) مع منتخب بلاده (مونديال 2014 وكوبا أميركا 2007 و2015 و2016) ويتوج مع "الألباسيلستي" بلقب قاري يؤكد فيه أنه ليس "متخاذلا" كما يوصف و"إذا خرج من مياه برشلونة يغرق".

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين أفضل لاعبين بالعالم في العقد الأخير، وأكدوا أنهما متقاربان في الجوائز الفردية والجماعية، لكن "صاروخ ماديرا" يتفوق على "ابن روساريو" بالألقاب مع منتخب "برازيل أوروبا".

- برتغال رونالدو ضد أرجنتين ميسي: النجاح مقابل الفشل والدموع

- ميسي وصل مع منتخب بلاده إلى أربع نهائيات وخسرها كلها، مقابل رونالدو الذي وصل مع البرتغال إلى ثلاث مباريات نهائية وفاز باثنتين وتوج بلقبين.. فمن يكون أفضل لاعب في العالم؟

- البرتغال قبل رونالدو صفر ألقاب وصفر مباريات نهائية ومع رونالدو لقبان من ثلاث مباريات نهائية.

- الأرجنتين قبل ميسي فازت بلقبين بكأس العالم و14 لقبا بكوبا أميركا ولقب بكأس القارات، ومع ميسي أربع نهائيات وصفر ألقاب.. الموهبة وحدها لا تكفي.