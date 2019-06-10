بعد غاساما و"فضيحة" رادس.. أزمة التحكيم الأفريقي تتفاقم

شهدت كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم واقعة فريدة من نوعها، حيث اعترض أحد أندية الدوري الممتاز المصري بخطاب رسمي على اختيار حكم في البطولة، في وقت تشهد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا على هذا الحكم، كما انتقدت اختيار الغامبي بكاري غاساما حكم "فضيحة" رادس.

وحسب تقارير محلية، تقدم نادي "نجوم المستقبل" بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ونظيره المصري معترضا على اختيار الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين ضمن حكام البطولة القارية، مدعما الشكوى بمقاطع فيديو لأبرز أخطاء الحكم الذي تعرض للإيقاف مرتين هذا الموسم بسبب أخطائه.

كما تعرض نور الدين لهجوم آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقد روادها اختياره البطولة القارية رغم أدائه السيئ وأخطائه المتكررة في الدوري المصري، خاصة أنه لم يكن ضمن المرشحين للبطولة وجاء بديلا لزميله بالقائمة الدولي محمود البنا الذي يدير أقوى المباريات في الدوري المصري ويحظى بإشادة الجميع.

كما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما ضاريا على الغامبي بكاري غاساما حكم إياب دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي الذي توقع الجميع إيقافه أسوة بحكم مباراة الذهاب المصري جهاد جريشة (تم إيقافه ستة أشهر لسوء أدائه)، لكنه لم يوقف وتم اختياره ضمن حكام الكان أيضا.

كما اختار الكاف حكم تقنية الفيديو الذي شارك جريشة الأخطاء التحكيمية في ذهاب نهائي أفريقيا الإثيوبي باملاك تيسيما ضمن حكام البطولة رغم أنه كان يستحق الإيقاف مثل غريشة.

ويعاني التحكيم الأفريقي أزمة كبيرة منذ فضيحة ملعب رادس التي أدت لاتخاذ الكاف قرارا تاريخيا بإعادة مباراة الترجي والوداد على ملعب محايد، حيث أشارت تقارير صحفية إلى استقدام طاقم تحكيم أوروبي لإدارة المباراة، مما يعد صفعة قوية للتحكيم بالقارة السمراء.