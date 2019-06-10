نيوزيلندا تعتزم سحب قواتها من العراق العام المقبل

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن اليوم الاثنين أن بلادها ستسحب جنودها من العراق في شهر حزيران/يونيو من عام 2020 ولكن مهمتها في أفغانستان سوف تستمر على الأقل حتى كانون أول/ديسمبر 2020.

وتنشر البلاد حاليا ما يصل إلى 95 فردا من قواتها ضمن مهمة بناء قدرات الشركاء غير القتالية في بلدة التاجي حيث تقوم نيوزيلندا وأستراليا بشكل مشترك بتدريب قوات الأمن العراقية منذ عام 2015.

وقالت أردرن في بيان لها "قبل أربع سنوات أعربت نيوزلندا عن إلتزامها للحكومة العراقية ولقوات التحالف بتدريب قوات الأمن العراقية في التاجي ورفع قدراتها لهزيمة ومنع عودة تنظيم داعش".

وأضافت أنه "على مدار الاثني عشر شهرا المقبلة، ستكون نيوزيلندا قادرة على إكمال واتمام هذا الالتزام".

كما أعلنت أردرن أن نيوزيلندا ستقلل من عدد الأفراد الذين تم نشرهم ضمن المهمة التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) لدعم تدريب ضباط الجيش الأفغاني من 13 إلى 11 فردا.