تفاصيل تسوية ملف 40 أسرة من شهداء الانقسام

أكد عضو لجنة المصالحة المجتمعية عن حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، أن اللجنة تواصل عملها بدعم مالي من الامارات العربية المتحدة بهدف حقن جماء أبناء شعبنا والعمل على طي صفحة الانقسام الأسود بين أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال الشيخ حبيب لـ"فلسطين اليوم": "إن اللجنة تمكنت من تسوية ملف 40 أسرة من شهداء الانقسام الفلسطيني، على أن يتم منحهم 50 ألف دولار، وسيتم الاعلان عن ذلك قريباً خلال حفل مركزي في مدينة غزة".

وأكد، أن تسوية ملف 40 أسرة من شهداء الانقسام هو استكمالاً لدور ملف المصالحة المجتمعية في حقن الدماء ورأب الصدع وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات القائمة التي تواجه القضية الفلسطينية برمتها.

وأشار إلى أن ملف المصالحة المجتمعية الذي تم تشكيله في اتفاق القاهرة عام 2011 عُطل بعد انطلاقه بوقت قصير؛ إلا أن جمعية تكافل برعاية إماراتية وبتوافق فلسطيني ومشاركة فصائل عدة تم تفعيل الملف والبدء بتسوية ملفات أسر شهداء الانقسام.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة ماسة وحقيقية، لتمكين وتوحيد الجبهة الداخلية وانهاء الخلافات والاشكاليات على الساحة الفلسطينية، مؤكداً أن طي صفحة الانقسام في هذا الوقت ضرورة ومهمة وطنية لمواجهة التحديات التي تواجه قضيتنا الفلسطينية عبر صفقات ومؤتمرات مشبوهة.

وعن قبول أهالي شهداء الانقسام بتسوية ملفات أبنائهم مقابل الحصول على الأموال وحقن الدماء، قال: "إن أبناء شعبنا الفلسطيني تغلب عليهم الطيبة السمحة، والكرم، وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية، إضافة على الحرص في مواجهة الاحتلال يداً واحدة موحدة حتى تحقيق الحلم بالعودة إلى الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة.

يذكر أن أكثر من 400 أسرة من شهداء الانقسام لا تزال بحاجة إلى تسوية ملفهم، علماً بأن اللجنة تمكنت من انهاء ملف 134 أسرة شهيد في سنوات سابقة.