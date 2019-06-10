مصدر: "حماس" تقدم طلبًا لمصر لخروج هنية بجولة خارجية

قال مصدر مطلع إن مصر وجهت دعوة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، لزيارة القاهرة.

وأشار المصدر، لـ"عربي21"، الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى أن حركة حماس، أعادت الطلب من المخابرات العامة المصرية، لجولة خارجية لرئيس المكتب السياسي للحركة.

وأضاف، أن المخابرات العامة، وعدت الحركة بدراسة الطلب، موجهة بالوقت ذاته دعوة لهنية لزيارة مصر، للتباحث بالطلب، وقضايا أخرى تتعلق بتفاهمات التهدئة.

ولفت إلى أن المخابرات العامة المصرية، مازالت تتحفظ على زيارة هنية لبعض الدول، مشددا على أنه لم يتم حسم مسألة الجولة وموعدها بعد.

وكانت مصادر صحفية، قالت إن القاهرة وجهت دعوة لحركتي حماس وفتح لزيارة القاهرة، لإحياء ملف المصالحة من جديد.

وكشف مسؤول في منظمة التحرير، لوكالة الأناضول، الأحد، عن نية مصر استئناف حوارات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية قريبا.

وأوضح المصدر أن القاهرة "تعتزم إرسال دعوات لقيادات فصائل فلسطينية لعقد جولة محادثات جديدة قريبا للتوصل إلى المصالحة بناءً على مخرجات الجولة الأخيرة".

وأضاف أن الفصائل "معنية بتحقيق تقدم في الحوارات، على أمل توحيد الصف الداخلي لمواجهة صفقة القرن".