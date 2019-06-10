واشنطن تؤجل دعوة "إسرائيل" إلى مؤتمر المنامة

أرجأت الولايات المتحدة الأمريكية، دعوة "إسرائيل" رسميا، إلى مؤتمر "المنامة"، المنوي تنظيمه نهاية الشهر الجاري، في مملكة البحرين، لعرض الشق الاقتصادي من الخطة الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وقالت القناة الإسرائيلية 13، الإثنين، إن كبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، أبلغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماعهما في القدس المحتلة يوم 30 مايو/ أيار الماضي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر تأكيد المزيد من الدول العربية مشاركتها في المؤتمر قبل دعوة "إسرائيل" له.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت عن تنظيم المؤتمر في العاصمة البحرينية، المنامة، يوم 25 يونيو/ حزيران الجاري على مستوى وزراء المالية وبمشاركة رجال أعمال.

وأعلن الفلسطينيون، حكومة ورجال أعمال، رفضهم المشاركة في هذه المؤتمر ودعوا الى مقاطعته.

وقالت القناة الإسرائيلية 13، نقلا عن مسؤولين "إسرائيليين"، لم تذكر أسمائهم: "أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل بأنه ينبغي الحصول أولا على تأكيدات بالحضور من المزيد من الدول العربية والإسلامية قبل دعوة إسرائيل".

وإضافة إلى البحرين التي تستضيف المؤتمر، فقد أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقطر مشاركتهم في المؤتمر الاقتصادي.

وأضافت: "حقيقة عدم تلقي إسرائيل دعوة رسمية، هي إشارة على الصعوبات التي يواجهها مؤتمر البحرين، نتيجة الضغط الفلسطيني على الدول العربية والإسلامية لعدم المشاركة".

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة الأمريكية "قلقة من حقيقة أن مصر والأردن ودول عربية وإسلامية أخرى لم تصدر بيانات رسمية بشأن نيتها حضور المؤتمر".

ولفتت إلى أن كوشنير أبلغ نتنياهو أن "الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر تأكيد المزيد من الدول العربية والإسلامية الحضور، وفقط عندها ستوجّه الدعوة الرسمية إلى إسرائيل للمشاركة".

واستنادا إلى القناة الإسرائيلية فإن نتنياهو قرر إرسال وزير مالية الاحتلال موشيه كاحلون، للمشاركة في المؤتمر، وأبلغه بقراره هذا خلال لقاء الأسبوع الماضي.

وقالت إن كاحلون ينتظر الدعوة الأمريكية في الأيام القريبة المقبلة، من أجل اتخاذ القرار قبل الذهاب إلى واشنطن، للتنسيق مع كوشنير ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشين حول تفاصيل المؤتمر.