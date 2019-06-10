استشهاد ضابط اسعاف متأثر بجراحه شمال قطاع غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر مساء اليوم الاثنين استشهاد ضابط اسعاف متأثراً بجراح أصيب به خلال تأديته واجبه الإنساني في مسيرات العودة شمال قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان مقتضب لها: "إن ضابط الإسعاف محمد صبحي الجديلي (٣٦) عاما استشهد متأثراً بجروح أصيب بها اثناء تأديته لواجبه الانساني بتاريخ 2019/5/3 في مسيرات العودة شمال قطاع غزة، حيث أصيب برصاص معدني مغلف بالمطاط بالأنف ما ادى الى كسور بالجمجمة.

كما أصيب ضابط الإسعاف الجديلي في منطقة أبو صفية شمال قطاع غزة أثناء تأديته لواجبه الإنساني.

واستشهد الجديلي في مستشفى الأهلي في مدينة الخليل المحتلة، وسيتم تشيع جثمانه الطاهر بعد وصوله إلى قطاع غزة.