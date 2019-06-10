بفارق كبير.. جوكوفيتش يتصدر ترتيب لاعبي التنس

ابتعد الصربي نوفاك جوكوفيتش 360 نقطة جديدة عن مطارده رافائيل نادال في صدارة تصنيف لاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر، الاثنين، رغم خروجه من نصف نهائي بطولة رولان غاروس، وفوز "الماتادور" الإسباني باللقب الثاني عشر في مسيرته.

ورفع جوكوفيتش رصيده الى 12715 نقطة، بإضافة 360 نقطة من مشاركته في ثانية بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى ببلوغه نصف النهائي مقابل خروجه من ربع النهائي الموسم الماضي، بينما بقي رصيد نادال الذي دافع عن اللقب على حاله 7945 نقطة، لكنه عزز رقمه القياسي في البطولة الفرنسية، ورفع رصيده الى 18 لقباً كبيراً بفارق لقبين صاحب الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر الذي خرج بدوره من نصف النهائي على يد نادال بالذات.

بدوره، عزز فيدرر الذي شارك في رولان غاروس لأول مرة منذ 2015 وعاد إلى الملاعب الترابية بعد غياب ثلاثة مواسم، موقعه في المركز الثالث مضيفا 720 نقطة إلى رصيده الذي أصبح 6670 نقطة.

أما وصيف بطل رولان غاروس النمساوي دومينيك تييم صاحب المركز الرابع، والذي أقصى جوكوفيتش من نصف النهائي قبل أن يخسر أمام نادال بأربع مجموعات، فحاله كحال الأخير ولم يضف أي نقطة إلى رصيده كونه خاض البطولة وهو وصيف البطل.

وحافظ الألماني ألكسندر زفيريف (ربع النهائي) واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (ثمن النهائي) اللذين خرجا على يد جوكوفيتش، على المركزين الخامس والسادس تواليا في التصنيف الجديد.

وتقدم كل من الروسي كارن خاتشاروف (ربع النهائي) والإيطالي فابيو فونييني (ثمن النهائي) مركزين ليدخلا نادي العشرة الأوائل في المركزين 9و10.

وقفز السويسري ستانيسلاف فافرينكا، الذي انتهى مشواره في رولان غاروس في ربع النهائي على يد مواطنه فيدرر، 9 مراتب إلى المركز 19 واقترب من الكبار بعد أن أعادته الإصابات إلى المركز 263 قبل عام تماما وتحديدا في تصنيف 11 يونيو 2018.

وعلى العكس تماماً من فافرينكا، تراجع الأرجنتيني، خوان مارتن دل بوترو، الذي لاحقته لعنة الإصابات العام الماضي، 3 درجات وخرج من نادي العشرة الأوائل إلى المركز الثاني عشر.