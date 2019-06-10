حريقان في غابات إسرائيلية في "غلاف غزة"

اندلع ظهر اليوم الاثنين، حريقين في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لـ قطاع غزة بزعم سقوط بالونات وطائرات ورقية أطلقت من القطاع.

وذكر موقع مفزاك العبري، أن حريق كبيرا ندلع قرب غابة مغين في مغلف غزة، وحريق أخر في غابة كيبوتس كيسوفيم بسبب بالونات وطائرات ورقية أطلقت من قطاع غزة تجاه الأراضي المحتلة.

وأوضح الموقع العبري بأن قوات الإطفاء الإسرائيلية هرعت إلى مكان الحريقين لإخمادهما.

ومن الجدير ذكره أن القناة الإسرائيلية أشارت إلى أن 10 أسر للمستوطنين الإسرائيليين هربوا من منطقة غلاف غزة بسبب استمرار التوترات على الحدود مع القطاع خاصة إطلاق البالونات والطائرات الورقية التي تتسبب بحرق مئات الدنمات الزراعية.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة عام 48 في 30 آذار مارس عام 2018 للمطالبة بفك الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006 حتى اليوم، إضافة للتأكيد على تمسك أبناء شعبنا الفلسطيني بحق العودة إلى أراضيه المحتلة.