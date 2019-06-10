الذهب يهبط بعد 14 شهرا من الارتفاع

تراجعت أسعار الذهب من ذروة 14شهرا، الاثنين، بعد أن تسبب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك على تفادي حرب تجارية في تقلص الطلب على المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1328.08 دولار للأوقية (الأونصة)، وفي الجلسة السابقة، بلغ المعدن أعلى مستوياته منذ 19 أبريل 2018 عند 1348.08 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة واحدا بالمئة، إلى1332.20 دولار للأوقية.

وأبرمت الولايات المتحدة والمكسيك، الجمعة، اتفاقا لتفادي حرب تجارية، مع موافقة المكسيك على أن توسع سريعا برنامج لجوء مثير للجدل وتنشر قوة أمنية لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أميركا الوسطى.

كما دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الاتفاق مع المكسيك في مواجهة انتقادات بعدم وجود التزامات جديدة كبرى، لوقف تدفق المهاجرين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة، وقال الأحد إنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريبا.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية والأسهم الآسيوية، الاثنين، بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن تهديدها بفرض رسوم جمركية على المكسيك في اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية من أميركا الوسطي، وفي الوقت الذي عززت فيه بيانات ضعيفة للوظائف الأميركية الآمال في خفض أميركي لأسعار الفائدة.

وسيتطلع المستثمرون حاليا لأي تطورات في التجارة بين الصين والولايات المتحدة، في الوقت الذي تسببت فيه طول مدة النزاع بين البلدين في كبح التفاؤل في الأسواق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 14.79 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 806.28 دولار للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1353.55 دولار للأوقية.