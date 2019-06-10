استنكار واسع عقب اغتيال محمد قاسم الجرار

استفاقت بلدة شبعا على خبر اغتيال مدير ومؤسس مستوصف الرحمة التابع للجماعة الإسلامية ومسؤول الجماعة الإسلامية في البلدة الشيخ محمد قاسم الجرار، أمام مدخل المستوصف المجاور لمسجد الرحمة، حيث تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين بعد أن تم استدراجه الى خارج مركز عمله ما أدى الى مقتله على الفور فجر اليوم الاثنين.

اغتيال "الجرار" أثار حالة من الغضب والسخط في صفوف روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالقبض على الفاعلين والقصاص منهم، وسط إدانات واستنكار واسع محليا وعربيا.

ورصدت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" العديد من التدوينات عبر موقع "توتير"، فغردت احسان الفقيه: "نقلت وسائل الإعلام في #لبنان فيديو يوثق عملية اغتيال الشهيد الشيخ محمد قاسم جرار، مسؤول العلاقات العامة للجماعة الإسلامية ومسؤول منطقة شبعا في لبنان.. والذي تعرض لتهديدات متكررة بالقتل له ولعائلته، وذلك لتقديمه مساعدات للاجئين الفلسطينيين والسوريين.. رحمه ﷲ وانتقم من قاتليه.

وتساءل علي شندب: "هل يعتبر اغتيال الشيخ #محمد_الجرار في #شبعا تدشينا لموسم #اغتيالات قادم في #لبنان؟".

وتداول نشطاء التواصل فيديو يوثق عملية اغتيال الشهيد الشيخ محمد قاسم جرار بعد استدراجه أمام مستوصف الرحمة الذي يعمل به.

اما علي أبو ياسين فكتب: " لن تموت الرحمة.. شهيدنا بطلٌ رابط في قلعة من قلاع لبنان شبعا، وعينه كانت ساهرة على ثغر من ثغور الوطن، أغاث المحتاجين والملهوفين عمل على تعزيز صمود الناس على مشارف المزارع التي لازالت محتلّة بلسم جراح الجرحى في مجمع الرحمة الطبي، اليد التي امتدت لاغتياله هي يدٌ صهيونية".

وفي بيان النعي، قالت الجماعة الاسلامية إن "الشيخ الجرار اغتالته يد الغدر والعمالة والخيانة مساء أمس أثناء قيامه بواجبه أمام مستوصف الرحمة الطبي الذي يديره في شبعا".

وأضاف البيان "وإننا إذ نعاهد الله ونعاهد الشيخ محمد على الثبات على درب الجماعة ونهجها في نصرة المظلوم ومقاومة الاحتلال وتحرير الأرض والأخذ على يد المفسدين والاقتصاص من اليد المجرمة الغادرة".

ونقلت بعض المواقع الإلكترونية أن الجرار سبق أن تعرض للتهديد عدة مرات لمساعدته اللاجئين السوريين، ولدفاعه الدائم عنهم في وجه الضغوط السياسية والأمنية في لبنان

على الصعيد ذاته، أدانت حركة حماس في لبنان صباح الاثنين، اغتيال مسؤول العلاقات العامة في الجماعة الإسلامية بحاصبيا ومرجعيون ومسؤول منطقة شبعا "محمد قاسم جرار"، التي حصلت مساء الأحد في 9/6/2019 أثناء قيامه بواجبه أمام مستوصف الرحمة الطبي الذي يُديره في شبعا.

ونعت حماس في تصريحٍ صحفي، الشيخ "جرار"، حيثُ قدمت لقيادة "الجماعة الإسلامية في لبنان" بأحر التعازي والمواساة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأشارت، إلى أن "جرار" قضى عمره في خدمة وطنه وأمته، لاسيما وقوفه الدائم مع القضية الفلسطينية.

ونفذت القوى الأمنية طوقاً أمنياً في محيط المستوصف الذي يقع مباشرة بمحاذاة المسجد في منطقة القاطع تحت المرصد الإسرائيلي في جبل الشيخ واطلعت على سجلات كاميرات المراقبة التي كانت موجودة في المكان لكشف ملابسات الحادثة.

يذكر أن الجرار عُرف بأعماله الخيرية ومساعدة أهالي البلدة وتقديم العون للاجئين السوريين في المجالات الصحية وتقديم الخدمات الطبية وتأمين المعونات للاجئين بشكل خاص.











