اللجنة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للمشاركة في جمعة "لا لضم الضفة" رداً على "فريدمان"

دعت اللجنة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اليوم الاثنين ، جماهير شعبنا للمشاركة الفاعلة في جمعة " لا لضم الضفة ،Freedmen…shut up" وذلك في مخيمات العودة الخمس شرق غزة .

وأكدت اللجنة خلال بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، على ان المشاركة في الجمعة القادمة تأتي تأكيداً على الرفض لتصريحات "المستوطن" السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني فريدمان بضم أجزاء من الضفة الفلسطينية للمستوطنات وتأكيداً على رفض السياسة الأمريكية التي أصبحت تشكل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني".

وطالبت اللجنة الوطنية جماهير شعبنا في كل مكان للوقوف في وجه المؤامرة الصهيو أمريكية المتمثلة في صفقة القرن وما تنطوي عليه من تداعيات تسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني وتصفية الحقوق الفلسطينية وفي مقدمها حق العودة .

وجددت مطالبها بموقف عربي حيال ما يطرح من مشاريع مشبوهة وفي ذات الوقت إننا نؤكد على رفض استضافة الورشة الاقتصادية المزمع عقدها في دولة البحرين،*كما أننا نثمن مواقف الإخوة العرب الذين رفضوا المشاركة في الورشة سيئة الصيت.

وشددت اللجنة الوطنية على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وبناء استراتيجية تقوم على دعم مقومات صمود شعبنا وتعظيم كافة أشكال المقاومة في مواجهة التحديات والاستهدافات التي تحاك بحق مشروعنا الوطني وقضيتنا الفلسطينية.