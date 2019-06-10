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"هيئة الأسرى": الحكم على الأسيرة لما خاطر بـ 13 شهرا وغرامة مالية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:59 - 10 يونيو 2019
لمى خاطر لمى خاطر
بنك فلسطين
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أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محكمة "عوفر" العسكرية أصدرت اليوم الاثنين حكما بحق الأسيرة لما خاطر الفاخوري (43 عاما) من مدينة الخليل بالسجن  لـ 13 شهرا، وغرامة مالية قيمتها (4000) شيقل.

وأوضح محامي الهيئة أكرم سمارة، أنه من المتوقع الافراج عنها خلال شهر آب القادم.

يذكر أن الأسيرة خاطر أم لخمسة أطفال، وجرى اعتقالها بتاريخ 24/7/2018، بذريعة ممارسة التحريض عبر كتابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد نقلت عقب اعتقالها إلى مركز تحقيق "عسقلان"، وحُقق معها لساعات طويلة، وتعرضت للتنكيل خلال استجوابها.

 

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