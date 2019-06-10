"مهجة القدس": تجديد الاعتقال الإداري للقيادي في الجهاد الشيخ جمال حمامرة

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني جددت أمر الاعتقال الإداري للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ جمال جبر طه حمامرة (53 عاماً)، من بلدة حوسان قضاء مدينة بيت لحم للمرة الرابعة على التوالي.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 12/02/2018م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام.

جدير بالذكر أن الشيخ جمال حمامرة ولد بتاريخ 06/08/1966م، وهو متزوج، ولديه أربعة أبناء؛ وهو حاصل على شهادة الماجستير ويعمل مدرساً لمادة التكنولوجيا، ويعاني من وضع صحي غير مستقر وإدارة السجون تماطل في تقديم العلاجات اللازمة له، واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال الصهيوني ثلاثة عشر اعتقالاً على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1993م، حيث أمضى في سجون الاحتلال الصهيوني ما يزيد عن ثمانية أعوام. ويقبع حالياً في سجن مجدو.