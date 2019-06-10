حماس تدين اغتيال مسؤول في الجماعة الإسلامية اللبنانية

أدانت حركة حماس في لبنان، اليوم الاثنين، ما وصفتها بـ "جريمة اغتيال" مسؤول العلاقات العامة بالجماعة الإسلامية في حاصبيا ومرجعيون ومسؤول منطقة شبعا الشيخ "محمد قاسم جرار"، الذي اغتيل مساء أمس الأحد أمام مستوصف الرحمة الطبي الذي يُديره في شبعا.

وقالت الحركة في بيان لها "إنها إذ تنعى الشهيد جرار، فإنها تتقدم للإخوة في قيادة "الجماعة الإسلامية في لبنان بأحر التعازي والمواساة"، مشيرةً إلى أن "الشهيد جرار قضى عمره في خدمة وطنه وأمته، لاسيما وقوفه الدائم مع القضية الفلسطينية".

وكانت الجماعة الإسلامية نعت جرار أحد قادتها ووصفته بـ "المقاوم الثابت الذي نذر نفسه للثبات في ارضه ولتقديم خدماته الاجتماعية والصحية والطبية والإغاثية لكل مألوم ومكلوم وملهوف وكل محتاج ولكل ارملة وطفل من ابناء منطقته او من الاخوة النازحين".

وتعهدت بـ "الثبات على درب الجماعه ونهجها في نصرة المظلوم ومقاومة الاحتلال وتحرير الارض والأخذ على يد المفسدين والاقتصاص من اليد المجرمة الغادرة".