ما هو العرض الذي تلقاه الرئيس عباس من الدول العربية لحل الازمة المالية ؟

اكدت صحيفة "اسرائيل هيوم" رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عرضاً عربيا لحل الازمة المالية.

وقالت الصحيفة ان العرض يقضي بأن تدفع الامارات والبحرين والسعودية والاردن المبلغ الذي تم اقتطاعه من مقاصة السلطة مقابل تعهد اسرائيلي بعدم خصم الديون المستحقة على السلطة لشركة الكهرباء والمياه" مكوروت" من اموال المقاصة و تشكيل لجنة مشتركة( فلسطينية اسرائيلية) لبحث حجم الديون المستحقة على السلطة والتي تقدر بالمليارات وجدولتها.

الصحيفة التي ادعت انها استندت لمصدر اردني قالت ان الرفض الذي ابداه الرئيس لم يلقى استحسانا في الاردن.