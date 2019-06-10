ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ما هو العرض الذي تلقاه الرئيس عباس من الدول العربية لحل الازمة المالية ؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:01 - 10 يونيو 2019
رئيس السلطة محمود عباس رئيس السلطة محمود عباس
بنك فلسطين
مشاركة

اكدت صحيفة "اسرائيل هيوم" رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عرضاً عربيا لحل الازمة المالية.

وقالت الصحيفة ان العرض يقضي بأن تدفع الامارات والبحرين والسعودية والاردن المبلغ الذي تم اقتطاعه من مقاصة السلطة مقابل تعهد اسرائيلي بعدم خصم الديون المستحقة على السلطة لشركة الكهرباء والمياه" مكوروت" من اموال المقاصة و تشكيل لجنة مشتركة( فلسطينية اسرائيلية) لبحث حجم الديون المستحقة على السلطة والتي تقدر بالمليارات وجدولتها.

الصحيفة التي ادعت انها استندت لمصدر اردني قالت ان الرفض الذي ابداه الرئيس لم يلقى استحسانا في الاردن.

متعلقات