عريقات يروي ما شاهده عندما توفى لـ3 دقائق

روى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، تفاصيل ما حدث معه عندما خضع لعملية لزراعة الرئة، مبينا أن قلبه توقف لـ3 دقائق و20 ثانية، ثم عاد إلى الحياة.

وقال عريقات في حوار تلفزيوني لبرنامج "أول مرة" مع الإعلامي طوني خليفة: "أخبرني الأطباء أن المدة الزمنية التي توفيت فيها كانت ثلاث دقائق و20 ثانية"، مشيرا إلى أنه تم لاحقا "تحويلي لأحد الأقسام، كي أدلي بما رأيته أثناء موتي ولكني رفضت، كي لا يقال في المستقبل، إن صائب عريقات تحدث يوما وكان مهلوسا".

وأكد عريقات أن هنالك أمورا تحدث بعد الموت، ولكنه لم يقلها على الهواء، مشيرا إلى أنه قال لزوجته إنه "قابل وجهه ربه في ذلك اليوم"، لكنه داعبها قائلا: إنه سيدفنها هو.

وتابع: "لم أخرج من جسمي، لأنه لا يوجد جسم. كنت أمشي بسرعة الريح، ولكن ليس في السماء، لكن في شيء يشبه الفراغ"، مضيفا: "رأيت وجوها معينة رأيتها وكنت قد ساعدتها في الماضي ولا أتذكر أسماها.