"غضب سعودي" بعد تغريدة لوزير الخارجية اللبناني!

نشر وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، تغريدة على صفحته الخاصة على "تويتر"، ما أثار العديد من ردود الفعل والتعليقات الغاضبة من قبل السعوديين والنشطاء على مواقع التواصل.

وكتب وزير الخارجية اللبناني عن اليد العاملة اللبنانية والدفاع عنها بوجه أي يد عاملة أخرى، بقوله: "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أميركية فاللبناني "قبل الكل".

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدّت العديد من التعليقات والتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردّ الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، قائلا: "مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أي عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على أعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب ال200 ألف".

وعلّق صاحب الحساب خالد آل سعود، قائلا: "السعوديين يأتوك لبلادك "سُياح" — على نفقتهم الخاصة — وليس للبحث عن فرصة عمل.. تأكد معالي الوزير "أولاً" ثم غرد كيفما شئت..".

وغرّد منذر آل الشيخ مبارك، قائلا: "دون ضحك عمالة سائبة سعودية في لبنان!! هناك٥٠٠ ألف سعودي يعملون في #لبنان ولا تنسى ضخ أربعة مليارات دولار من الحكومة التي أنت بها في جيش #السعودية ولا تنسى ضخ مليار دولار من لبنان قبل أشهر لدعم الريال السعودي! ولا تنسى ٧٥ مليار صرفتها لبنان خلال السنوات الأخيرة على الخزينة السعودية.

فيما دون الناشط خليل: "تغريدة وزير الخارجية اللبناني غير موفقة واعتقد انه يريد التكسب من وراء هذه التغريدة بطريقة ما. قد يعمل الفرنسي أو الأمريكي أجيرا في لبنان ولكن السعودي يستحيل ان يعمل أجيرا في لبنان حتى وان لم يجد قوت يومه الا ان يكون رب عمل او مستثمرا في لبنان".

وغرّد محمد الشامي: "أضف إلى ذلك نظام السعودة الذي تزيد نسبته سنة بعد سنة وله الافضلية وهذا حقهم لذلك أقله نطبق في لبنان على غرار ما يطبق في السعودية ويطبق على العمالة الأجنبية اقله الوجود الشرعي للعمل."

أما سلطان فكتب: "أستغرب من بعض الردود! من حقه يدافع عن اليد العامله اللبنانيه في بلده لبنان وصحيح ان اليد السعودية دائماً هي اليد العليا لكن تعودنا منهم اللبنانيين بعضو اليد إللي بتنمد لهم لكن أخلاقنا وتربيتنا ما تخلينا نقطع بأحد ولا نمنع رزق أحد".















