صحيفة "إسرائيلية" تزعم: تصرفات عباس تهدد أمن الأردن

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" "الإسرائيلية" بأن الأردنيون غاضبون من أبو مازن ويدعون بأن تصرفاته فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تواجه السلطة الفلسطينية واحتمال وصولها إلى حالة من الانهيار يهدد أمن المملكة واستقرارها.

وقال مسؤول أردني رفيع ان أبو مازن رفض اقتراحاً لخطة لحل الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية ، بل دان عباس حظر على كبار المسؤولين الفلسطينيين الاجتماع مع مسؤولين "إسرائيليين" في محاولة لحل الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية والتي من الممكن لتلك الازمة ان تؤدي لإنهيار السلطة.

فقبل بضعة أيام فقط ، اعترف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بأن السلطة الفلسطينية أوشكت على الإفلاس بسبب رفضها قبول الضرائب التي تجمعها "إسرائيل" والتي استقطعت "إسرائيل" منها رواتب ذوي الاسرى والشهداء ، وكذلك ديون السلطة الفلسطينية لشركة "إسرائيل" للكهرباء والتي تقدر بمليارات الشواكل .

يشار هنا الي ان السلطة منذ خمسة أشهر حتى الآن ، ترفض قبول مئات الملايين من الشواقل التي تقوم "إسرائيل" بتحويلها إلى البنوك الفلسطينية كل شهر .