مبابي يرغب بالرحيل عن سان جيرمان ويحدد وجهته القادمة!

نشرت تقارير إعلامية على أن الفرنسي كيليان مبابي، يرغب بشكل جدي بمغادرة باريس سان جيرمان، وبأن والد اللاعب هو من يدير عملية الخروج.

فبحسب صحيفة "sport.es" الإسبانية، فإن مبابي يرغب بشكل جدي بمغادرة الفريق الباريسي، ليتجه الى العاصمة الإسبانية وتحديدا الى ريال مدريد.

وتسود اللاعب حالة من عدم الرضى على الصعيد المادي في الوقت الذي يتقاضى فيه 13 مليون يورو في الموسم الواحد، في حين يحصل النجم البرازيلي نيمار على 36 مليون يورو.

بالإضافة للأهمية التي يستحوذ عليها البرازيلي في مشروع النادي الفرنسي، الأمر الذي لم يعجب مبابي، وبخاصة بعد غياب نيمار عن عدد من المباريات الحاسمة في هذا الموسم، بحسب ماذكرت الصحيفة.

هذا ويدير عملية المفاوضات والد اللاعب الفرنسي، مع احتمال ان يصل ثمن صفقة الانتقال لـ230 مليون يورو، في الوقت الذي لايريد فيه رئيس الملكي بإحداث أي مشاكل تؤثر على العلاقة بين الناديين.

وبحسب الصحيفة فإن مدرب الملكي زيدان سيبدو سعيدا في حال قدوم مواطنه بالإضافة لتوفير 50 مليون يورو من عقود رعاية اللاعب، في الوقت الذي قد تدخل فيه شركات جديدة في صفقة الانتقال