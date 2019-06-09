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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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ضبط كمية كبيرة من البيض الفاسد في جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 18:59 - 09 يونيو 2019
بيض بيض
بنك فلسطين
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أفاد بيان لادارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الامن الوقائي ان الجهاز في محافظة جنين ضبط امس كمية كبير من البيض الفاسد غير الصالح للاستهلاك الآدمي في احدى مزارع الدجاج البياض في المحافظة.

وأضاف البيان أن المضبوطات تشكل خطرا على صحة المواطنين في المحافظة والمناطق المحيطة، كوّن الكمية المضبوطة كانت تفتقر لادنى مقومات التخزين الصحي والفحص الطبي، التي يتم اتباعها للحفاظ على صحة المواطن وعدم انتقال الأمراض المعدية الناتجة عن هذه الكمية من البيض.

وحذر جهاز الامن الوقائي المواطنين من شراء مثل هذه السلع، دون التأكد من صلاحيتها للاستهلاك لما تشكله من مخاطر وامراض لا تحمد عقباها على صحة الانسان.

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