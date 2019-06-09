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اكتشاف عصير طبيعي مفيد للقلب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:17 - 09 يونيو 2019
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يقلل استهلاك عصير الطماطم غير المملح من خطر الإصابة بأمراض الجهاز القلبي الوعائي. توصل إلى هذا الاستنتاج، علماء من جامعة طوكيو للطب والأسنان.

ووفقا لـMedicalXpress، أجرى فريق البحث تجربة شملت 184 رجلاً و297 امرأة. خلال العام تناولوا المشروب بكميات غير محددة. في نهاية الدراسة، فحص المتخصصون حالة القلب والأوعية الدموية للمرضى.

واتضح أن 94 مشاركا يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني أو ارتفاع ضغط الدم قد خفض لهم بشكل كبير ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مستويات الكوليسترول لدى 125 متطوعًا يعانون من زيادة في نسبته. وقد لوحظ التأثير الناتج على قدم المساواة في الرجال والنساء، وكذلك في مختلف الفئات العمرية.

وقال العلماء: "الدراسة الأولى تدرس تأثير تناول الطماطم أو منتجات الطماطم على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على نطاق عمري واسع".

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