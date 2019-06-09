جنين: إتلاف صواريخ مضادة للدروع قديمة بميثلون

أتلفت الشرطة اليوم الأحد ثلاثة صواريخ مضادة للدروع قديمة عثر عليها مزارع في أرضه في بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشرطة في بيان لها إن قوة من فرع هندسة المتفجرات تحركت إلى مكان تواجد الأجسام وبالكشف عليها تبين أنها ثلاثة صواريخ ذاتية الدفع مضادة للدروع صدئة عثر عليها مواطن أثناء قيامه بتنظيف أرضه في منطقة وعرة وكانت تشكل خطورة على المواطنين.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع الأجسام المشبوهة بالإتلاف بعد اتخاذ احتياطات الأمان اللازمة أصولا.

من جهة، أخرى أتلفت الشرطة قنبلة صوتية عثر عليها مواطن في بلدة قباطية جنوب جنين وتم التعامل مع الجسم المشبوه بالإتلاف بعد اتخاذ احتياطات الامان اللازمة اصولا.