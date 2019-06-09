مواطنون يتصدون لمستوطنين حاولوا منع تركيب برج لشركة اتصالات فلسطينية

أفشل مواطنون اليوم الأحد، محاولة عشرات المستوطنين منع تركيب برج لشركة الوطنية موبايل في منطقة جبل جالس شرق الخليل.

وقال المواطن راشد الزرو التميمي: إن أكثر من 50 مستوطنا من مستوطنتي "خفات جال و"كريات أربع" حاولوا بحماية قوات الاحتلال منع تركيب برج لشركة الوطنية موبايل على سطح أحد المنازل في منطقة جبل جالس، إلا أن أهالي منطقة الكسارة شرق مدينة الخليل تصدوا لقوات الاحتلال ومستوطنيهم ومنعوهم الاقتراب من المنزل بعد مشادات كلامية بينهم، وعلى الفور باشر عمال وموظفو الشركة عملهم في تركيب البرج.

وأشار إلى أن محاولة الاعتداء على المنزل ومنع تركيب برج الشركة الفلسطينية، في ظل تركيب الشركات الاسرائيلية عدد من الأبراج في المنطقة، دليل على أن سلطات الاحتلال تدعم مستوطنيها وتمنحهم فرصة الاعتداء والعربدة على كل شيء فلسطيني.