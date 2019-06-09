السفير دياب اللوح يزور مقر لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية

زار السفير دياب اللوح سفير فلسطين بجمهورية مصر العربية مقر لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمدينة غزة، اليوم الأحد، وكان في استقباله الوكيل محمود النيرب وأعضاء لجنه الحج والأستاذ عوض أبو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة.

ورحب النيرب بالسفير اللوح مهنئًا إياه بعيد الفطر السعيد، ومؤكدًا الدور الذي تقوم به سفارة فلسطين في خدمة شعبنا الفلسطيني عامة والحجاج والمعتمرين خاصة.

وبيَّن النيرب القفزة النوعية التي شعر بها الحجاج والمعتمرين من خلال تذليل كافة الصعاب على المعابر والمطارات والطرق، مشددًا على جهود السفير وحرصه الشديد بتوجيهات الرئيس محمود عباس والمتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه لإفساح المجال لأهلنا بالمحافظات الجنوبية بأداء موسم العمرة لهذا العام بعد انقطاع دام عدة سنوات.

واعتبر أن موسم العمرة أن هذا إنجاز رائع وعظيم، متقدمًا بالشكر من جميع العاملين بسفارة دولة فلسطين بالقاهرة وعلى جهودهم الكبيرة في نجاح موسم العمرة.

وأطلع النيرب السفير على استعدادات وترتيبات وزاره الأوقاف لموسم الحج لهذا العام، موضحًا وزاره الأوقاف على جاهزية تامة لإنجاح موسم الحج كما في الأعوام السابقة.

بدوره أعرب السفير دياب اللوح عن سعادته بهذه الزيارة قائلًا: "نحن فريق واحد نعمل معُا لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في شتى المجالات خاصة في مجال الحج والعمرة".

وأشار إلى النجاح الباهر لموسم الحج العالم الماضي وموسم العمرة لهذا العام، لافتًا إلى السفارة وبالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية تسعى جاهدة للاتفاق مع الجهات المصرية لإنجاز موضوع نقل الحجاج من معبر رفح إلى مطار القاهرة ومن ثم إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة والعودة شاملة جميع الرسوم المطلوبة بأقل التكاليف.

وأعرب عن شكره وتقديره للحكومة المصرية على وقوفهم المستمر بجانب شعبنا الفلسطيني في شتى المجالات خاصة في فتح معبر رفح البري لإخوانهم بقطاع غزة على مدار العام وللحجاج والمعتمرين، كما شكر لجنه الحج وشركات الحج والعمرة على جهودهم الكبيرة في خدمه ضيوف الرحمن.