والدة الأسير العويوي تضرب عن الطعام إسنادا لنجلها المضرب منذ 69 يوما

أفاد نادي الأسير، اليوم الاحد، بأن والدة الأسير حسن العويوي، تخوض إضرابا عن الطعام منذ يومين إسنادا لنجلها المضرب منذ (69) يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري، في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وبين النادي في بيان له، أن الوضع الصحي للأسير العويوي وصل إلى مرحلة خطيرة، نُقل على إثره من معتقل "نيتسان الرملة" إلى مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، ومن المفترض أن تعقد المحكمة العليا للاحتلال يوم غد الاثنين جلسة محكمة للنظر في قضيته.

يُشار إلى أن الأسير العويوي (35 عاما) من محافظة الخليل، هو أسير سابق قضى ما مجموعه ثلاث سنوات بين أحكام واعتقال إداري، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال أصغرهم يبلغ من العمر خمس سنوات.

وفي هذا الإطار دعا نادي الأسير إلى المشاركة في وقفة اسنادية له يوم غد الاثنين، تزامنا مع انعقاد جلسة المحكمة، وذلك الساعة 12:00 ظهرا من أمام مقر الصليب الأحمر في محافظة الخليل.