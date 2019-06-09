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الإصابة تغيّب نيمار عن الملاعب أربعة أسابيع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:38 - 09 يونيو 2019
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أعلن باريس سان جيرمان أن لاعبه البرازيلي نيمار من المتوقع أن يغيب أربعة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة ودية مع منتخب بلاده استعدادا لكأس كوبا أميركا.

وأصيب نيمار (27 عاما) خلال الفوز 2-صفر على قطر وديا يوم الأربعاء الماضي وتأكد غيابه عن كوبا أميركا التي تنطلق في البرازيل يوم 14 يونيو الجاري.

وقال باريس سان جيرمان في بيان "جاء تشخيص الطبيبين (في النادي) أنه يعاني من إصابة في أربطة الكاحل الأيمن ولن يحتاج إلى جراحة".

وأضاف عملاق فرنسا "من المتوقع أن يعود مهاجم باريس سان جيرمان إلى الملاعب في غضون أربعة أسابيع".

وتعرض نيمار لاتهام بـ"اغتصاب امرأة" في فندق في باريس الشهر الماضي وفقا لما ذكرته الشرطة لكنه نفى ارتكاب أي خطأ خلال خضوعه للتحقيق من شرطة ساو باولو.

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