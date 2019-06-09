زيدان في ورطة.. بيل يفاجئ ريال مدريد بقراره

كشف مهاجم ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل، عن مستقبله مع ناديه الحالي، في وقت يزيد فيه الحديث عن أن اللاعب لم يعد محط أنظار المدرب زين الدين زيدان في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن غاريث بيل تحدث شخصيا مع مدراء نادي ريال مدريد، وأخبرهم عن نيته البقاء في الفريق، على الرغم من أن المهاجم الويلزي لا يشكل جزءا من خطط المدرب زين الدين زيدان لموسم 2019-2020.

ونقل قرار بيل في البداية إلى مجلس الإدارة ووكيله جوناثان بارنيت، لكن قبل مغادرته للانضمام إلى الفريق الوطني الويلزي، طلب بيل نفسه عقد اجتماع لإخبار النادي بقراره.

وأكدت الصحيفة أن المسؤولين في نادي ريال مدريد فوجئوا بقرار بيل، لا سيما أنهم يرغبون في بيع اللاعب الويلزي من أجل تمويل بقية الصفقات الصيفية.

وضم ريال مدريد مؤخرا الصربي لوكا يوفيتش والبلجيكي إدين هازارد، في حين لا يزال التفاوض مستمرا مع عدد آخر من النجوم، على رأسهم بول بوغبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل أبلغ إدارة ريال مدريد أن هناك أسبابا شخصية تدفعه للبقاء مع الفريق، من بينها استقرار أسرته في العاصمة الإسبانية مدريد.