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عباس يُشيد موقف روسيا والصين من القضية الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 14:15 - 09 يونيو 2019
الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ
بنك فلسطين
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أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن الموقف الروسي والصيني المشترك من القضية الفلسطينية سيحول دون أي التفاف على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح عباس في بيان له، أن الموقف المشترك سيحول دون أية تجزئة لحقوقنا التاريخية من خلال خطوات لا يرضى عنها الشعب الفلسطيني والامة العربية والعالم بأسره.

وكانت روسيا والصين أصدرتا بيان مشترك في أعقاب المباحثات بين الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ في موسكو قبل عدة أيام، وجاء والذي طالبت فيه الدولتين تفادي أية خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الاوسط، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

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