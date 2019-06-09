الأسير العويوي يواصل اضرابه لليوم 69 رغم تدهور وضعه الصحي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن الأسير حسن العويوي، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 69 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وسط تحذيرات من تفاقم حالته الصحية وتدهورها.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير العويوي يوم الخميس الماضي، من معتقل "نيتسان الرملة" إلى مستشفى "برزلاي" بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

وأضافت ان الأسير العويوي يعاني من نقصان كبير بالوزن وأوجاع حادة في المفاصل والخاصرة والرأس، وشعور دائم بالبرد، وآلام في المعدة، وعدم القدرة على الوقوف والحركة، كما يتعرض لسوء معاملة من قبل السجانين.

وحملت الهيئة، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية كاملة عن صحة وحياة الأسير العويوي، لافتة الى أن الإدارة تمنع الأسير من زيارة ذويه والمحامي.

يذكر أن الأسير العويوي أب لثلاثة أطفال، وهو أسير سابق أعاد الاحتلال اعتقاله في يناير من العام الجاري، وفرض عليه الاعتقال الإداري مدة أربعة أشهر، وجدد أمر اعتقاله للمرة الثانية، ما دفعه لخوض إضراب عن الطعام.

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