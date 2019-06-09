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الخارجية الفلسطينية: ندرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى الجنائية الدولية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:02 - 09 يونيو 2019
فريدمان فريدمان
بنك فلسطين
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قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها ستدرس تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد السفير الامريكي لدى اسرائيل ديفيد فرديمان، والذي اعتبر فيها أن من حق اسرائيل ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان لها صدر الأحد أن فريدمان “كان كلامه العنصري يرتقي لدرجة تقديم شكوى ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية، لما يرتكبه من تصريحات وأفعال ومحاولات لفرض رؤيته العنصرية، وهو ما يدلل على خطورته على السلم والأمن في المنطقة، وتعريضه الشعب الفلسطيني لعديد المخاطر والمؤامرات”.

وقالت الوزارة إن حديث “المستوطن فريدمان يفضح حقيقته، ويفضح حقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من عصبة المستوطنين بلباس أمريكي رسمي”.

 

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