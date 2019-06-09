طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد الاعتدال بشكل كبير ويسود جو صيفي معتدل نهاراً في كافة المناطق الفلسطينية ما عدا المناطق الغورية. مساءاً وليلاً يسود جو منعش ويصل لحد أن يكون بارد نسبياً في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

وفي يوم غد الإثنين: تبقى الأجواء صيفية عادية والحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بمشيئة الله تعالى ، وتسود أجواء منعشة في ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

ويوم بعد غد الثلاثاء: يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو صيفي حار نسبي نهاراً وتحديداً في وقت الظهيرة وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود الثلاثة درجات مئوية الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

ويوم الأربعاء: يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو صيفي عادي في محتلف المناطق الجبلية وجو حار نسبي في باقي المناطق السهلية والساحلية وجو حار جداً في المناطق الغورية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.