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حل مشكلة تناول الأطفال بـ«الوجبات السريعة»

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:49 - 08 يونيو 2019
وجبات سريعة وجبات سريعة
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إن اعتماد الأطفال على الوجبات السريعة والوجبات المعلبة أصبح من الأمور الشائعة والتي تسبب الكثير من القلق والانزعاج للوالدين وكثيرًا ما نجد الكثير من العائلات يفضلون تناول تلك الوجبات عن أكل المنزل.

ولكن في الحقيقة تشكل تلك الأطعمة الكثير من المخاطر على الكبار والصغار على حد سواء ومن الضروري أن تقومي بكل ما في وسعكِ لكي تجنبي أطفالكِ تناول تلك الأطعمة لحمايتهم من مخاطرها على صحتهم وعلى عقولهم ايضًا.

و يكمن علاج و حل مشكلة تعلق الأطفال بالوجبات السريعة فيما يلي :

 احرصي على ابتكار أنواع جديدة من الطعام المفيد في المنزل.

 تعرفي طريقة صنع الوجبات التي يفضلها أطفال والقيام بها في المنزل على ان تحتوي على عدة عناصر مفيدة لجسم الطفل.

 من الضروري ان تكوني أنتِ وزوجكِ مثال للقدوة لأطفالك فتجنبي تناول تلك الوجبات والأطعمة السريعة وشاركي أطفالك في تناول الوجبات المنزلية.

 قومي بتشجيعهم على تناول الوجبات المنزلية باستمرار وتجنب الوجبات السريعة خارج المنزل ببعض المكافآت الرمزية.

 لا تتساهلي في عمل الوجبات التقليدية حيث يحب الأطفال دائمًا التجديد في تناول الطعام.

 

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