صورة من لجان الثانوية العامة تُثير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي!

أبدى العديد من المواطنين و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي استيائهم مما أسموه التشويش على طلبة الثانوية العامة، أثناء تقديمهم لاختبار التربية الاسلامية في أول يوم لاختبارات "الانجاز" التي بدأت صباح اليوم السبت في الأراضي الفلسطينية.

و أشار النشطاء الى الزيارات المكثفة التي يقوم بها مسؤولون و طواقم صحفية و غيرهم الى لجان الاختبارات، معتبرين بأن تلك الزيارات لا تفيد الطلبة في شيء سوى أنها تشوش عليهم و تشتت تركيزهم و تضيع من وقت الاجابة على اسئلة الاختبار.

و جرت العادة هذه في الأعوام السابقة، حيث يقوم مسؤولون و طواقم صحفية بزيارة لجان امتحانات الثانوية العامة، لتفقدهم و الوقوف على سير عملية تقديمهم للاختبار.

وتوجه حوالي 76130 طالبا وطالبة، اليوم السبت، لتأدية امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" في كافة محافظات الوطن.

وتبدأ الامتحانات، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بمبحث التربية الإسلامية، وتنتهي بالامتحان النظري مبحث تكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء 26 يونيو/ حزيران الجاري.

ويتوزع الطلبة حسب بيان سابق لوزارة التربية والتعليم، على 468 قاعة في الضفة الغربية، و180 قاعة في قطاع غزة، و4 قاعات في كل من رومانيا وبلغاريا وقطر وتركيا، إذ سيعقد الامتحان في الوقت ذاته بالوطن والخارج.

ونوهت الوزارة إلى أن أكثر من 10000 معلم سيتولون عمليات المراقبة، وأكثر من 2000 معلم سيتولون عمليات التصحيح والفرز في الضفة وقطاع غزة، إذ تم الانتهاء من كافة التجهيزات لانطلاق عمليات التصحيح صبيحة اليوم التالي لعقد أول امتحان.



