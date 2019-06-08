رضاء عام في صفوف طلبة الثانوية العامة حول اختبار التربية الإسلامية

عبر عدد من الطلبة الذين تقدموا لاختبارات الثانوية العامة، الإنجاز، عن ارتياحهم بعد اجتياز الإختبار الأول في مبحث التربية الإسلامية.

و وصف الطلبة الذين تحدثت "مراسلة وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" الى بعضهم الاختبار بأنه سهل و في مستوى كافة الطلبة، و أنه راعى الفروق الفردية بين الطلبة في كافة الأقسام.

الطالبة "دعاء"، من الفرع الأدبي أكدت بأن الاختبار امتاز بالسهولة، و أن معظم الأسئلة كانت مباشرة من الكتاب المقرر، مشيرة الى أنه كان متسع من الوقت لدى الطلبة لحل اسئلة الاخبار بارتياح.

و عبرت "دعاء" عن أملها في أن تكون باقي الاختبارات القادمة بمستوى اختبار التربية الاسلامية، و أن يًمنح الطلبة الوقت الكافي لكافة الاختبارات المتبقية.

من جهتها وصفت الطالبة "ميادة" اختبار مبحث التربية الاسلامية بأن سهل، و أن اسئلته جاءت من المنهاج المقرر، لافتة الى أن عديد من الاسئلة كانت من اسئلة التقويم الموجودة في الكتاب المقرر، و كان هناك اسئلة اختيارية ساعدت الطلبة على اجتياز الاختبار بسهولة.

و بدورها بينت الطالبة "حليمة" بأن الاختبار امتاز بالسهولة، و أن المراقبة في اللجان لم تكن شديدة، كما أنه كان هناك تعاون بين المراقبين و الطلبة في اللجان، معبرة عن أملها أن تسير باقي الاختبارات القادمة مثل اختبار اليوم الأول في مبحث التربية الاسلامية.

وبدأت اختبارات الثانوية العامة صباح اليوم السبت، في كافة محافظات الوطن بمبحث التربية الإسلامية، فيما من المقرر أنّ تنتهي بالامتحان النظري لمبحث تكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري.

و توجه صباح اليوم نحو 76130 طالباً وطالبة لتأدية امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للعام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة والمدارس الفلسطينية الخمس خارج الوطن.

وأوضح وزير التربية في تصريحات سابقة أن الطلبة الذين سيتقدمون للامتحان في دورته الأولى خلال العام الحالي، سيتوزعون على 468 قاعة في الضفة الغربية، و180 قاعة في قطاع غزة، و4 قاعات في كل من رومانيا وبلغاريا وقطر وتركيا، إذ سيعقد الامتحان في الوقت ذاته بالوطن والخارج.