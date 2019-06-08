امتحان التربية الإسلامية.. سبعة ولا ضبعة؟

عبَّرَ عددٌ من طلبة الثانوية العامة عن ارتياحهم ورضاهم عن امتحان التربية الإسلامية الذي قدموه، اليوم، (أول أيام الامتحانات) في جميع محافظات الوطن.

وأجمع الطلبة على سهولة امتحان الثانوية العامة، وأن الأسئلة جاءت بطريقة مباشرة من الكتاب الوزاري، دون أن يكون فيه أي أسئلة من خارج الكتاب، معبرين عن فرحتهم بأن يكون أول الامتحانات سهلا.

الطالب محمد سعد يقول "امتحانات التربية الإسلامية كان سهلاً للغاية، والاسئلة جاءت من المنهج، والوقت كافي لحل جميع الاسئلة".

وعبَّر سعد عن ارتياحه من ماد التربية الإسلامية، متمنياً أن تكون جميع الامتحانات على نفس الشاكلة من ناحية السهولة وتنوع الأسئلة وتفاوتها.

كما، وأبدت شيماء الحاج من مدرسة بلقيس اليمن ارتياحها ارتياحهم ورضاهم عن امتحان التربية الإسلامية، مشيرة إلى أنًّ الامتحان كان سهلاً وواضحاً ومحدداً.

وذكر علاء شملخ من مدرسة زهير العلمي أنَّ الأمتحان جاء سهلاً، وواضحاً من ناحية الأسئلة، إذ كانت كل الأسئلة مباشرة، بحيث يمكن لأي طالب أن يحلها بكل سهولة"، لافتا أنَّ عدد كبير من الأسئلة كان موجود في نماذج السنوات السابقة.

فيما توقعت الطالبة الاء عياش، أن تحصل على درجة مرتفعة في مادة التربية الإسلامية، مؤكدةً أن امتحانها، جاء سهلا، وأنه رفع من معنوياتها واستعداداتها لتقديم امتحان اللغة العربية القادم، متمنيةً أن تكون جميع الامتحانات على شاكلة امتحان مادة التربية الإسلامية.

وجاء امتحان التربية الإسلامية شاملاً لأنواع عديد من الأسئلة، إذ احتوى على اختر الإجابة الصحيحة، واستخرج الحكم، وأسئلة على آية قرآنية، وقارن، والخامس عرف المصطلحات.

وتوجه حوالي 76130 طالبا وطالبة، اليوم السبت، لتأدية امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" في كافة محافظات الوطن.

وتبدأ الامتحانات، في تمام الساعة التاسعة صباحا، بمبحث التربية الإسلامية، وتنتهي بالامتحان النظري مبحث تكنولوجيا المعلومات يوم الأربعاء 26 يونيو/ حزيران الجاري.

ويتوزع الطلبة حسب بيان سابق لوزارة التربية والتعليم، على 468 قاعة في الضفة الغربية، و180 قاعة في قطاع غزة، و4 قاعات في كل من رومانيا وبلغاريا وقطر وتركيا، إذ سيعقد الامتحان في الوقت ذاته بالوطن والخارج.

ونوهت الوزارة إلى أن أكثر من 10000 معلم سيتولون عمليات المراقبة، وأكثر من 2000 معلم سيتولون عمليات التصحيح والفرز في الضفة وقطاع غزة، إذ تم الانتهاء من كافة التجهيزات لانطلاق عمليات التصحيح صبيحة اليوم التالي لعقد أول امتحان.









































