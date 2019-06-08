السفير الامريكي لدى الاحتلال: يحق لـ "اسرائيل" ضم اجزاء من الضفة الغربية

قال السفير الأمريكي لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان: بأن لـ "إسرائيل" الحقا لضم اجزاء من الضفة الغربية.

و أضاف خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز. وقال فريدمان خلال المقابلة التي جرت معه الأسبوع الماضي في القدس ونشرت اليوم السبت: "أعتقد أنه يحق لإسرائيل الحفاظ على جزء من الضفة الغربية ، لكن من غير المحتمل أن تكون كل منطقة الضفة الغربية بأكملها".

ومع ذلك ، رفض فريدمان أن يقول ما هو موقف الإدارة في واشنطن إذا كان نتنياهو سيوفى بوعده الانتخابي للمستوطنين وأن تقوم إسرائيل بضم الأراضي من جانب واحد. وقال "ليس لدينا أي موقف حتى نفهم ما الظروف ولماذا هذا الامر منطقي ولماذا هو جيد لإسرائيل ولماذا هو جيد للمنطقة ولماذا لا يخلق المزيد من المشاكل لحلها." "هذه هي كل الأشياء التي نريد أن نفهمها ، ولا أريد أن أحكم عليها سلفا".

كما اتهم فريدمان القيادة الفلسطينية بممارسة "ضغط هائل" على رجال الأعمال لمنعهم من المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي بادرت به الإدارة الأمريكية في البحرين كخطوة أولى نحو "صفقة القرن " ويسعي مؤتمر البحرين لزيادة النشاط المالي لحساب السلطة الفلسطينية

واضاف فريدمان قائلا ."لا يوجد رجل أعمال فلسطيني يريد تجنب حضور المؤتمر ليلتقي مع أكبر صناديق رأس المال في العالم ، وخاصة عندما يقتصر موضوع النقاش على تقديم الأموال للفلسطينيين". "أنا أعرف مباشرة ، إنهم يريدون المجيء". وقال إن هناك "أغلبية هادئة" في الشارع الفلسطيني لصالح الخطة ، والتي قد يواجهونها أمام المسؤولين الفلسطينيين.

وخلال المقابلة ، واصل فريدمان إلقاء اللوم على مأزق الجمود السياسي على الجانب الفلسطيني. وقال "كانت هناك بعض العروض السخية التي رفضها الفلسطينيون ". لدي السلطة الفلسطينية سجل إشكالي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقال "القيادة الفلسطينية في الحقيقة هي العثرة في الوقت الحالي." ومع ذلك ، قال: "لقد ارتكبت إسرائيل أخطأ من جانبها

كما دافع فريدمان عما سمي خلال المقابلة على المعادلة الإسرائيلية " العصي بدون جزر كسياسة اسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وحسب اقواله "إنها معادلة مبنية على الواقع ، لقد جلبوا هذه العصي لأنفسهم". كما تطرق فريدمان الي وصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس له "بابن كلب". "لفترة طويلة ، قائلا لقد تم قبول هذه الأشياء في واشنطن. واليوم نحن نقول - لا ولسنا مستعدين لسماع تصريحات مثل تلك التصريحات من قبل عباس