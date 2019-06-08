حماس تبلغ مصر وملادينوف أن صبرها انتهى

كشف شلومي الدار الصحفي الاسرائيلي الذي يعمل في موقع المونيتور، اليوم السبت، أن حماس أرسلت مؤخرا، تحذيرات إلى مصر ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف بشأن الوضع في غزة.

وقال ألدار:" في الأيام الأخيرة أرسلت حماس إلى مصر وملادينوف تحذيرات بأن صبرها قد انتهى، وأنه إذا لم يتم تنفيذ الوعود الإسرائيلية بالمضي قدما في التفاهمات، فيجب ألا تتوقع "إسرائيل" أيامًا هادئة".

وأضاف الصحفي الإسرائيلي أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي جددتا مخزونهما من الصواريخ في قطاع غزة، تحسبا لاي تصعيد قادم مع إسرائيل.

يذكر أن رئيس أركان جيش الاحتلال افيف كوخافي قال خلال لقاء عقد مع رؤساء المجالس المحلية في غلاف غزة، أمس، إننا نفضل ان نمنح فرصة بدلاً من إحداث تدهور للوضع ، ولقد نجحنا في إنتاج معادلة من شأنها ان تؤدي الي انخفاض في الأحداث حتى على المستوى التشغيلي

ومنذ عدة شهور، تُجري وفود مصرية وقطرية وأممية، مشاورات وساطة متواصلة، بين الفصائل بغزة، وإسرائيل، بغرض التوصل لتفاهمات "نهائية"، تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود.