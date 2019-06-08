وزير سابق بحكومة الحمد الله: فتح "بدل السفر" سيزيد موازنة الدولة

قال وزير الشؤون الاجتماعية السابق شوقي العيسة إن أحد الملفات التي يجب أن تُفتح وتعالج ملف "بدل السفر في مهمة"، الذي يثقل كاهل الميزانية وفيه كثير من التحايل.

وأضاف العيسة في منشور على حسابه في فيسبوك "إذا فُتح الملف بأثر رجعي وتم تحصيل ما صُرف بغير حق ستزيد موازنة الدولة".

وتعد هذه المرة الثانية التي يوضح فيها العيسة بعض ما يجري داخل أروقة الحكومة بالضفة الغربية المحتلة، عقب تأكيده قبل أسابيع على أن وزراء حكومة الحمد الله زادت رواتبهم لنحو الضعف في ظل أزمة خانقة تعيشها السلطة.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن بعض الوزراء ومن يحق لهم السفر من أجل مهمات عمل خارجية، يضيفون كثيرًا على مصروفاتهم من أجل تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال على حساب الخزينة العامة.