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الاحتلال يقتحم جبل المكبر ويعتقل فتاة و4 شبان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:59 - 08 يونيو 2019
اعتقال اعتقال
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اقتحمت قوات الاحتلال، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قرية جبل المكبر جنوب مدينة القدس، وقامت باعتقال فتاة و4 شبان.

وأوضح شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية جبل المكبر، وقامت بإلقاء القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية بصورة عشوائية، وخلال ذلك قامت باعتقال 4 شبان وفتاة، واقتادتهم لمركز شرطة الاحتلال"عوز" للتحقيق.

وأضاف الشهود أن أحد المعتقلين أصيب بعد تعرضه للضرب من قبل قوات الاحتلال.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا من منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف نور أبو سرور (24 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

 

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