اللاجئون في لبنان يرفضون دمج المدارس

نفذ أهالي عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان والمنظمات الفلسطينية وقفات احتجاجية رفضاً لما تردد أنه قرار صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" بدمج المدارس فيما بينها وتخفيض عدد الصفوف والمدارس في المخيمات.

وكان التحرك الأبرز في هذا الإطار بمخيم البداوي شمال لبنان حيث رفع الأهالي يافطات" رافضين هذا القرار معللين أن خفض الصفوف ودمجها سيؤدي إلى بيئة تعليمية سلبية وخسارة لوظائف العديد من الأهالي".

وفي الإطار ذاته حذر اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد) "الاونروا" في بيان "من إعادة استحضار مخطط دمج وإقفال بعض المدارس ما يهدد مستقبل الطلاب ويزيد الأعباء على المعلمين وإدارات المدارس، خاصة وأن أغلبية الصفوف يزيد عدد الطلاب فيها عن اربعين طالباً، فيما يصل بعضها إلى خمسين طالباً في الصف الواحد".

وشدد الاتحاد على" أن مدارس "الأونروا" هي حقوق لشعبنا وطلابنا ولا يمكن القبول بالمساس بها تحت أي ذريعة كانت"، داعياً الوكالة إلى "التراجع عن المخططات التي تستهدف حقوق وخدمات شعبنا الفلسطيني في لبنان، والتعاطي بمسؤولية عالية مع ظروف شعبنا القاهرة".