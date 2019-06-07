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10 عائلات تقرر الهجرة من غلاف غزة بسبب التوتر الأمني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:52 - 07 يونيو 2019
مستوطنات غلاف غزة مستوطنات غلاف غزة
بنك فلسطين
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ذكرت القناة الإسرائيلية الـ 13 أن 10 عائلات إسرائيلية من سكان مستوطنات غلاف غزة، من المجلس الإقليمي شعر هنيغف أنهم يعتزمون مغادرة المنطقة قبل بداية الصيف، بسبب الوضع الأمني المتوتر.

وأوضحت القناة، أن هذه العائلات جاءت للسكن إلى غلاف غزة لفترة تكيف قبل حوالي عام، وقررت الاستقرار في المنطقة؛ لكن في الأشهر القليلة الماضية عاشت هذه العائلات عدة جولات من التصعيد، وعلى أثرها أعلنوا أنهم لا يرغبون في البقاء.

وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة تشكل مصدر قلق كبير في مجلس شعر هنيغف خشية أن يتبعها خطوات أخرى من المستوطنين.

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