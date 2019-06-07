"عصير سحري".. كوب واحد يوميا لخفض ضغط الدم

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ملايين البشر حول العالم، فيما ينصح الأطباء باتباع أنظمة غذائية صحية ومتوزانة من أجل كبحه وإعادته إلى مستواه الطبيعي.

ويقصد بضغط الدم مقياس قوة دفع الدم ضد جدران الأوعية الدموية، التي تعمل بتناسق مع القلب، بهدف توصيل الدم إلى سائر أنحاء الجسم.

أما ارتفاع ضغط الدم، فيعني زيادة مستمرة في الضغط داخل الأوعية الدموية مما يجعلها تحت إجهاد مرتفع. وكلما ارتفع ضغط الدم اشتد ضخ القلب للدم.

وقال موقع "إنديا تايمز" إن باحثين وجدوا أن شرب عصير الطماطم غير المملح يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول الضار لدى البالغين، المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأجرى باحثون بكلية الطب جامعة طوكيو اليابانية، دراسة شملت حالات 184 من الذكور و297 من الإناث من أعمار مختلفة في اليابان، لمدة عام كامل.

وكانت الخلاصة أن الأشخاص الذين شربوا كوبا واحدا من عصير الطماطم بصفة يومية انخفض ضغط الدم الانقباضي عندهم من 141.2 إلى 137.0 ميليمتر زئبقي (وحدة قياس ضغط الدم)، كما تراجع مستوى ضغط الدم الانبساطي من 83.3 إلى 80.9 ميليمتر زئبقي.

وساهم أيضا هذا "العصير السحري" في انخفاض مستويات الكوليسترول الضار لدى 125 مشاركا.

وقال المصدر، إن نتائج الدراسة كانت مماثلة بين الرجال والنساء، وتم رصدها بين مختلف الفئات العمرية المشاركة.