يديعوت: رغم ارتداع حماس إلا أن احتمالات التصعيد عالية جداً

ادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ،اليوم الجمعة، أن حركة حماس في قطاع غزة مُرتدعة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يشن حرباً عليها.

وبحسب المحلل العسكري رون بن يشاي في الصحيفة، فقد أوضح أقوال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" تمير هايمن، إن حماس تدرك أنه من أجل البالونات الحارقة لن يشن نتنياهو حرباً على غزة عشية انتخابات الكنيست في 17 سبتمبر/أيلول المُقبل.

ونشرت قوات الاحتلال، مساء الاربعاء الماضي القبة الحديدية قرب إحدى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بسبب "الوضع الأمني المتوتر".

وكان هيمان قد قال، إن احتمالات التصعيد في قطاع غزة عالية، مستدركاً أن حركة حماس مردوعة جدا عن الحرب، لديها التزام سيادي متزايد، وهناك تنسيق بين الجهاد وحماس، ولكن لا تزال احتمالات التصعيد من طرفهم عالية". كما قال.