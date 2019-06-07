كوخافي يتوعد بوقف بالونات

التقى قائد هيئة أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أفيف كوخافي، اليوم الجمعة، برؤساء التجمعات الاستيطانية القريبة من الحدود مع قطاع غزة، لأول مرة منذ توليه منصبه، في يناير/ كانون الثاني الماضي. وجاء اللقاء، بعد شهر من بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وفي مؤتمر صحفي عقده مع ما يسمى بقائد لواء الجنوب في جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، قال كوخافي "يجب ألا يستمر إرهاب البالونات"، في إشارة إلى البالونات الحارقة، التي تطلق من قطاع غزة وتتسبب بحرائق في الحقول الزراعية، ملحقة أضرارا جسيمة، وخسائر مادية.

وأطلع كوخافي رؤساء المستوطنات على الوضع في الجنوب، كما وأطلعهم على "التحديات" المتوقعة لاحقا، وتطرق كوخافي أيضا، إلى التسوية السياسية مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وقال إن "انخفاض إطلاق البالونات لم يأتِ من فراغ".

وأضاف "نجحنا في خلق معادلة تمنع ذلك (البالونا)، سواء على المستوى الميداني أو المستوى السياسي"، مشيرا إلى انخفاض عدد الحوادث على الحدود، وتابع "نفضّل منح ذلك (التسوية) فرصة، بدلاً من إحداث تدهور في الوضع".

وذكرت مصادر عبرية أنه في يوم الأحد الماضي، اندلع حريقان في المنطقة الإسرائيلية المجاورة لغزة، جراء بالونات حارقة، أضيفت إلى سلسلة من الحرائق في المنطقة، اندلعت بعد شهر واحد فقط، من إبرام إسرائيل وحركة حماس، اتفاقا لوقف إطلاق النار، في أعقاب التصعيد الأخير بين الجانبين في مايو/ أيار، والذي استشهد فيه 25 فلسطينيا وقتل أربعة إسرائيليين.