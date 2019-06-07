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عودة الفلسطيني عبد الحليم الأشقر إلى الولايات المتحدة بعد نقله لـ"إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:53 - 07 يونيو 2019
بنك فلسطين
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أعادت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، البروفيسور الفلسطيني عبد الحليم الأشقر، إلى سجن في ولاية فرجينيا، استجابة لقرار قضائي بعدم تسليمه لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الأشقر نُقل على متن طائرة أمريكية، وهبطت في مطار بن غوريون بتل أبيب قبل أيام، تمهيداً لتسليمه لإسرائيل، والتي ستعيده بدورها إلى السجن والتحقيق والتعذيب، بعد أن قضى ما يزيد عن 13 عاماً في السجون الأمريكية وقيد الإقامة الجبرية.

وقالت مصادر عائلية إن الأشقر محتجز في سجن بولاية فرجينيا إلى حين بتّ القضاء نهائيًا في قضيته، مشيرة إلى أن الاحتمالية واردة بشأن إبعاده إلى دول أخرى.

وبيّنت أن البروفيسور الأشقر الذي سبق وترشح لانتخابات الرئاسة الفلسطينية، واعتقل على خلفية تهم تتعلق بتمويل حركة "حماس" ، ويعاني آلامًا شديدة بعد عملية جراحية أجراها مؤخرًا في رجله.

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