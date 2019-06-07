ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب مواد تستخدمها "حماس" لتصنيع الصواريخ

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:37 - 07 يونيو 2019
بنك فلسطين
مشاركة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة إحباط محاولة تهريب مواد تستخدمها حركة "حماس" في قطاع غزة لتصنيع الصواريخ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "انه في 11 أيار / مايو 2019 دخل قاربا صيد الى المنطقة الممنوعة في جنوب قطاع غزة ، في انتهاك للوائح الأمنية وتفاهمات الهدنة".

وأضاف :" تم الاستيلاء على السفن من قبل سلاح البحرية الإسرائيلية وتم استجواب 4 من المشتبه بهم حيث تم تحويلهم للتحقيق".

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال فقد كشف تحقيق الشاباك ان المشتبه بهم كانوا في طريقهم من قطاع غزة الى ساحل سيناء في مصر كجزء من محاولة لتهريب المواد المحظورة الى قطاع غزة بهدف تهريب 24 برميلاً من الأليف الزجاجية التي تستخدمها حركة حماس في تصنيع الصواريخ.

متعلقات