الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب مواد تستخدمها "حماس" لتصنيع الصواريخ

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة إحباط محاولة تهريب مواد تستخدمها حركة "حماس" في قطاع غزة لتصنيع الصواريخ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "انه في 11 أيار / مايو 2019 دخل قاربا صيد الى المنطقة الممنوعة في جنوب قطاع غزة ، في انتهاك للوائح الأمنية وتفاهمات الهدنة".

وأضاف :" تم الاستيلاء على السفن من قبل سلاح البحرية الإسرائيلية وتم استجواب 4 من المشتبه بهم حيث تم تحويلهم للتحقيق".

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال فقد كشف تحقيق الشاباك ان المشتبه بهم كانوا في طريقهم من قطاع غزة الى ساحل سيناء في مصر كجزء من محاولة لتهريب المواد المحظورة الى قطاع غزة بهدف تهريب 24 برميلاً من الأليف الزجاجية التي تستخدمها حركة حماس في تصنيع الصواريخ.