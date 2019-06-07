إصابة بالغة الخطورة لطفلة في سلفيت

أصيبت طفلة تبلغ من العمر (6) سنوات، اليوم الجمعة، بجروح بليغة أثر حادث دهس وقع في بلدة بديا في محافظة سلفيت بالضفة الغربية.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن حادث دهس وقع في بلدة بديا بمحافظة سلفيت نتيجة قيام سائق دراجة نارية بصدمها أثناء عبور الشارع.

وأكدت الشرطة، أنه جرى نقل الطفلة إلى الجمعية العلمية في بلدة بديا حيث تم تحويلها إلى المستشفى العربي التخصصي لإصابتها البليغة.

وأشارت إلى أنه تم التحفظ على سائق الدراجة النارية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق الأصول.

وأكد البيان أن خبراء الحوادث يباشرون التحقيق بالحادث.