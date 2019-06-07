انتشال جثة مواطنة في يتما وإصابة طفلة بحادث سير في بديا

أعلنت الشرطة انتشال جثة مواطنة (40 عاما) من داخل بئر ببلدة يتما جنوب محافظة نابلس.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الجمعة، أن الشرطة والدفاع المدني انتشلوا جثة مواطنة من داخل بئر في بلدة يتما، وأن النيابة باشرت التحقيق، وقررت التحفظ على الجثمان وإحالته للتشريح.

وفي بلدة بديا بمحافظة سلفيت، أصيبت طفلة (6 سنوات) بجروح بليغة نتيجة تعرضها لحادث دهس، اليوم الجمعة.

ووفقا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة فإن حادث دهس وقع ببلدة بديا، بعد صدم سائق دراجة نارية طفلة أثناء عبور الشارع، حيث نقلت إلى الجمعية العلمية في بلدة بديا، ثم حولت إلى المستشفى العربي التخصصي في مدينة نابلس، لإصابتها البليغة، بينما وتم التحفظ على سائق الدراجة النارية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.

وأكد البيان أن خبراء الحوادث باشروا التحقيق بالحادث.